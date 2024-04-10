Didem Karagenç: Yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Didem Karagenç, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız" dedi.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli oyuncu Didem Karagenç, "Bu duyguların bir tarifi yok. İkinci golü attıktan sonra yaşadığımız mutluluğu anlatamam. Duygularımı kelimelere dökmek çok zor. Geriden gelerek kazandığımız bir maç oldu. Bu durum bizi çok mutlu etti. Karşılaşmanın hakemi de bizi biraz zorladı. Mücadele içerisinde talihsiz kararlar verdiğini söyleyebilirim. Takdir hakkını hep diğer takımdan yana kullandı. Biz yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız. Bu maçta bunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Sonuç lehimize oldu ve tüm Türkiye'ye bir bayram hediyesi vermiş olduk. Taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu. - İSTANBUL
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A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Derya Arhan, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Mücadelemizin devamı gelecek' dedi. Arhan, zorlu bir müsabaka sonrası takımın galibiyetle ayrıldığını ve ikinci durumda olduklarını belirtti. Ayrıca, takım arkadaşının annesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik' dedi. Milli oyuncu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup ettiklerini ve daha iyi bir konuma gelmek istediklerini belirtti.
Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor'da, Kulüp Başkanı Nahid Yamak, en kısa sürede kongre kararı alacaklarını kaydetti. Yamak, açıklamasında kulübün maddi sorunlarına değinerek, borç yükünün kapatılması için daha fazla kaynak sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca genç oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yamak, Giresunspor'un küllerinden yeniden doğacağını ifade etti.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
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