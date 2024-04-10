Didem Karagenç: Yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız

Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Didem Karagenç, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli oyuncu Didem Karagenç, "Bu duyguların bir tarifi yok. İkinci golü attıktan sonra yaşadığımız mutluluğu anlatamam. Duygularımı kelimelere dökmek çok zor. Geriden gelerek kazandığımız bir maç oldu. Bu durum bizi çok mutlu etti. Karşılaşmanın hakemi de bizi biraz zorladı. Mücadele içerisinde talihsiz kararlar verdiğini söyleyebilirim. Takdir hakkını hep diğer takımdan yana kullandı. Biz yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız. Bu maçta bunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Sonuç lehimize oldu ve tüm Türkiye'ye bir bayram hediyesi vermiş olduk. Taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu. - İSTANBUL