Didem Karagenç: Yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Didem Karagenç: Yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Didem Karagenç, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız' dedi. Milli takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Karagenç, maç sonrası hakemin talihsiz kararlar verdiğini belirtirken, takımın geriden gelerek kazandığı maçın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

10.04.2024 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Didem Karagenç, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli oyuncu Didem Karagenç, "Bu duyguların bir tarifi yok. İkinci golü attıktan sonra yaşadığımız mutluluğu anlatamam. Duygularımı kelimelere dökmek çok zor. Geriden gelerek kazandığımız bir maç oldu. Bu durum bizi çok mutlu etti. Karşılaşmanın hakemi de bizi biraz zorladı. Mücadele içerisinde talihsiz kararlar verdiğini söyleyebilirim. Takdir hakkını hep diğer takımdan yana kullandı. Biz yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız. Bu maçta bunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Sonuç lehimize oldu ve tüm Türkiye'ye bir bayram hediyesi vermiş olduk. Taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Didem Karagenç, Macaristan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Didem Karagenç: Yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Derya Arhan: Mücadelemizin devamı gelecek
    00:56 Derya Arhan: Mücadelemizin devamı gelecek

    A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Derya Arhan, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Mücadelemizin devamı gelecek' dedi. Arhan, zorlu bir müsabaka sonrası takımın galibiyetle ayrıldığını ve ikinci durumda olduklarını belirtti. Ayrıca, takım arkadaşının annesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • Birgül Sadıkoğlu: 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik'
    00:52 Birgül Sadıkoğlu: 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik'

    A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik' dedi. Milli oyuncu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup ettiklerini ve daha iyi bir konuma gelmek istediklerini belirtti.

  • Giresunspor, en kısa sürede kongre kararı alacak
    00:49 Giresunspor, en kısa sürede kongre kararı alacak

    Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor'da, Kulüp Başkanı Nahid Yamak, en kısa sürede kongre kararı alacaklarını kaydetti. Yamak, açıklamasında kulübün maddi sorunlarına değinerek, borç yükünün kapatılması için daha fazla kaynak sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca genç oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yamak, Giresunspor'un küllerinden yeniden doğacağını ifade etti.

  • Busem Şeker: Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik
    00:44 Busem Şeker: Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik

    A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Arsenal berabere kaldı
    00:32 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Arsenal berabere kaldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.


00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı ’’TRT Genel Müdürü’’ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı ''TRT Genel Müdürü'' iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
22:52 Bakan Bolat’tan, ’’İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi’’ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, ''İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?'' sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
21:15 ’’İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor’’ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama ''İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor'' iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’İsrail’’ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''İsrail'' çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
00:42 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de ’’Esenyurt’’ çatlağı Eski başkan ’’İşçi kıyımı yapıldı’’ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de ''Esenyurt'' çatlağı! Eski başkan ''İşçi kıyımı yapıldı'' deyip yerine gelen ismi topa tuttu
17:59 İrlanda’da Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı seçildi İrlanda'da Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı seçildi
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ’’Refah’’ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ''Refah'' mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 01:52:32. #1.13#
SON DAKİKA: Didem Karagenç: Yüreğiyle oynayan, mücadeleci ve güçlü bir takımız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement