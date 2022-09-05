Didimli gençler spor dolu tatili geride bıraktı - Son Dakika
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Didimli gençler spor dolu tatili geride bıraktı

05.09.2022 10:25
Didimli gençler spor dolu tatili geride bıraktı

Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocuklara yönelik başlatılan tenis eğitimleri son buldu.

Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocuklara yönelik başlatılan tenis eğitimleri son buldu.

Başarılı olan çocuklar sertifikalarını Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın elinden aldı. Spor ve kültürün kenti Didim'de Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmesi için başlatılan bir programda daha sona gelindi.

Didim Belediyesi ve Didim Tenis Kulübü ortaklığında ilçede yaşayan çocuklara yönelik başlatılan tenis eğitimleri tamamlandı. Yaz tatili boyunca tenis eğitimi alarak spor dolu bir sezonu geride bırakan başarılı çocuklar sertifikalarını Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın elinden aldı. Düzenlenen sertifika törenine Başkan Atabay ile çocuklar, aileleri ve eğitmenler katıldı.

Törende konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi'nin çocuklara ve spora yönelik yatırımlarının hız kesmeden süreceğinin sözünü verdi ve başarılı sporculara hediyeleri ile sertifikalarını verdi. - AYDIN

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Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Manisa'da başladı Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Manisa'da başladı Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası başladı Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası başladı
Kaynak: İHA

Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Tenis, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Didimli gençler spor dolu tatili geride bıraktı - Son Dakika

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