Didim Belediyespor Keçiborlu Belediyespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Didim Belediyespor Keçiborlu Belediyespor'u 2-0 mağlup etti

Didim Belediyespor Keçiborlu Belediyespor\'u 2-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 5. grup maçında Didim Belediyespor, evinde Keçiborlu Belediyespor'u 2-0 yenerek 3 puanı kazandı.

25.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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Bölgesel Amatör Lig 5. grup maçında Didim Belediyespor sahasında ağırladığı Keçiborlu Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig 5.grup maçında Didim Belediyespor evinde Keçiborlu Belediyespor'u ağırladı. Didim Atatürk Stadı'nda güzel havada oynanan maçı Didimli sporseverler de takip etti. Didim Belediyespor ile Keçiborluspor, ilk yarıda ele geçirdiği fırsatları değerlendiremeyince maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında ev sahibi Didim Belediyespor aradığı golü 51. dakikada Rıza Bulut kaydetti ve 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Didim belediyesporlu forvet Anıl, 90+ 1 dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim Belediyespor 3 puanı 2 golle aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Didim Belediyespor Keçiborlu Belediyespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim Belediyespor Keçiborlu Belediyespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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