Didim Belediyespor, Yatağanspor'a mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Didim Belediyespor, Yatağanspor'a mağlup oldu

Didim Belediyespor, Yatağanspor\'a mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup 15. hafta karşılaşmasında Didim Belediyespor, evinde ağırladığı Yatağanspor'a mağlup oldu. Yatağanspor'un gollerini Furkan Yıldırım (2), Metehan attı. Didim Belediyespor'un tek golünü ise Miran kaydetti.

11.02.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup 15. hafta karşılaşmasında Didim Belediyespor, evinde ağırladığı Yatağanspor'a mağlup oldu.

Didim Belediyespor: 1 Nevzat, 4 Hayrullah, 5 Miran, 19 Gökhan (dk 69 Metehan), 15 Mustafa Hakkı, 20 Samet (dk 45 Anıl), 8 Onur Erdem, 7 Emrecan (dk 69 Ayetullah) 10, Rıza, 9 Hakan

Yatağanspor: 39 Meriç, 16 Tuncer, 35 Oğuzhan, 3 Kerem, 17 Berkay (dk 45 Soner), 5 Cengiz, 13 Burak, 7 Furkan Yıldırım ( dk85 Metehan), 22 Furkan karabatak, 6 Yağız (dk 2 Mahmut), 88 Gökhan (dk 53 Muhammet)

Goller: dk 23, dk 69, dk 80 Furkan Yıldırım, dk 86 Metehan (Yatağanspor), dk 90+2 Miran (Didim Belediyespor) - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Furkan Yıldırım, Onur Erdem, Meriç, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Didim Belediyespor, Yatağanspor'a mağlup oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:22:00. #1.11#
SON DAKİKA: Didim Belediyespor, Yatağanspor'a mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement