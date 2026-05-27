FTYF Formula Kite Wingfoil yarışları bayramda da Didim\'de devam ediyor

Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Yelken Federasyonu 2025-2026 Yelken Ligi Formula Kite-Wingfoil yarışları, renkli görüntüler ve heyecan dolu anlarla devam ediyor.

Didim'in eşsiz kıyılarında gerçekleştirilen organizasyonda sporcular; rüzgar ve denizle buluşurken, sahil boyunca yarışların enerjisi ve coşkusu hissediliyor. Farklı illerden sporcuların katılım sağladığı yarışlar boyunca sahil bölgesinde yoğun hareketlilik yaşanırken, organizasyon ziyaretçiler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirterek, "Kentimizin enerjisini ve güzelliklerini böylesine değerli organizasyonlarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek yarışların, Didim'in spor ve turizm yaşamına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi. - AYDIN