Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe'den Diego Rossi için KAP açıklaması geldi. Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olarak 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte KAP açıklaması:
"Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır."
Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."
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