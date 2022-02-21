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Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı! - Son Dakika

Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

21.02.2022 16:38

Son dakika: Fenerbahçe'den Diego Rossi için KAP açıklaması geldi. Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olarak 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Diego Rossi için KAP açıklaması geldi. Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olarak 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte KAP açıklaması:

"OPSİYON ŞARTINA BAĞLIDIR"

"Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."

Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Son Dakika Spor Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı! - Son Dakika
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