Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın oyuncularından Diğdem Hoşgör, Polonya temsilcisi AWS Energa Szczypiorno Kalisz'e transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Hentbol Takımımız ve Konyaaltı Belediyespor'da sol oyun kurucu olarak forma giyen milli oyuncumuz Diğdem Hoşgör, Polonya'nın AWS Energa Szczypiorno Kalisz takımına transfer oldu. Milli oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.