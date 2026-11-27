Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin, Kars'ta düzenlenen atletizm yarışmalarında derece alarak ilçeye gurur yaşatan Digor Yatılı Bölge Okulu öğrencileriyle bir araya geldi ve başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Digor'da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sportif başarılarıyla da adından söz ettiren öğrenciler, Kars'ta gerçekleştirilen atletizm yarışmalarında sergiledikleri performansla dikkat çekti. Yarışmalarda elde ettikleri derecelerle ilçelerini başarıyla temsil eden öğrenciler, Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin tarafından makamında kabul edildi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve yarışma süreci ile elde ettikleri başarılar hakkında bilgi alan Kaymakam Zengin, sporcuları azim, gayret ve mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Öğrencilerin elde ettikleri derecelerin kendilerini gururlandırdığını belirten Zengin, başarılarından dolayı öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kaymakam Zengin, sportif faaliyetlerin öğrencilerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekerek çocukların küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirilmesinin ve yeteneklerinin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Öğrencilerin başarısında emeği olan öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkür eden Zengin, genç sporcuların hem eğitim hem de spor hayatlarında daha büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu. Program, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.