'Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği' programı başlıyor - Son Dakika

Spor endüstrisi ve dijital dönüşüm alanında ücretsiz eğitim programı 17 Mayıs'ta başlıyor. Socios.com Türkiye; Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi iş birliği ile blockchain ve spor alanında kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik ücretsiz eğitim programını Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında gerçekleşecek.

Spor ve blockchain alanında çalışmalar yapan Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin ve konusunda uzman yöneticilerin öncülüğünde gerçekleşecek eğitim programı, sporun dijital dünya ile olan etkileşimine yeni bir pencere açarak ışık tutmayı hedefliyor. 25 farklı ülkeden, 130'a yakın global iş ortağı bulunan taraftar etkileşim platformu Socios.com, Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi iş birliği ile blockchain ve spor alanında kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik ücretsiz eğitim verecek. Profesyonellerin ve akademisyenlerin eğitmen olarak yer alacağı bu programda spor endüstrisinin geleceği, değişen ve dijitalleşen dünyanın yeni pazarlama ve iletişim trendleri, blockchain dünyasındaki iş modelleri, NFTler, Metaverse dünyası ve fan tokenlar gibi farklı birçok konuda dersler yer alacak.