Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'da Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynayacağı ilk maçı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adam Ladeback. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dinamo Kiev Fenerbahçe maçına İsveçli hakem - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.