Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacağı ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Söz konusu müsabakanın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.
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