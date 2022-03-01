Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'in yabancı futbolcuları Romanya'ya tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'in yabancı futbolcuları Romanya'ya tahliye edildi

01.03.2022 11:51
Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'in yabancı futbolcuları Romanya'ya tahliye edildi

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev takımları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yabancı futbolcularını Romanya'ya tahliye etti.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev takımları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yabancı futbolcularını Romanya'ya tahliye etti.

Shakhtar Donetsk, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Futbolcular ve aileleri dün Kiev'e gitti ve sınır bölgesinden bugün Romanya'ya geçti. Futbolcu ve aileleri şu an Romanya'da." bilgisini paylaştı.

Kulüp, Dinamo Kiev futbolcularının da Romanya'ya tahliye edildiğini duyurdu.

YORUMLAR
500
Türk vatandaşları Kiev ve Harkiv'den trenle tahliye edilecek Türk vatandaşları Kiev ve Harkiv'den trenle tahliye edilecek Ukrayna'dan yola çıkan Türklerin tahliyesi sürüyor Ukrayna'dan yola çıkan Türklerin tahliyesi sürüyor

Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, Romanya, Kiev, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'in yabancı futbolcuları Romanya'ya tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:48 Çapraz sorguda itiraf ettiler! Otomobilini gasp etmek istedikleri arkadaşlarını öldürüp gömmüşler
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:56:14. #1.11#
SON DAKİKA: Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'in yabancı futbolcuları Romanya'ya tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement