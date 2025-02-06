Diony, Bandırmaspor'la Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, forvet oyuncusu Lois Diony ile anlaşma sağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız oyuncuyla opsiyonlu olarak 2 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, 306 maçta 74 gol ve 38 asisti bulunan Lois Diony'in en son Fransız ekibi Angers'te forma giydiği hatırlatıldı.
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