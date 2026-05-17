Diyadin: Lig kalmak kulübün varlığı için kritik

17.05.2026 23:24
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u yenerek ligde kalmayı başardı. Diyadin, bunun önemini vurguladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kulüplerinin varlığını sürdürebilmesi adına ligde kalmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, açıklamalarda bulundu. Diyadin, "Gençlerbirliği'nin sadece ligde kalması değil, kulübün varlığını sürdürebilmesi açısından da bu sonuç çok önemliydi. Kulübü ligde tuttuğumuz için mutluyuz. Memleketimi ve insanını iyi biliyorum. Ben Gülbaharhatun Mahallesi'nde doğdum, mezarlığımız da Bahçecik'tedir. Bizim rekabetimiz sadece sahanın içindeki 90 dakikadır. Onun dışında böyle bir durum söz konusu değil. Beni bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

