Diyarbakır Bismil'de Okul Sporları Basketbol 2. Küme Mahalli Müsabakaları Düzenleniyor - Son Dakika
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Diyarbakır Bismil'de Okul Sporları Basketbol 2. Küme Mahalli Müsabakaları Düzenleniyor

Diyarbakır Bismil\'de Okul Sporları Basketbol 2. Küme Mahalli Müsabakaları Düzenleniyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol 2. Küme Mahalli Müsabakaları 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılıyor. 12 takımın katılımıyla başlayan müsabakalar, gençler arasında dostluk ve dayanışma ruhunu güçlendirirken, sağlıklı yaşam ve sporun önemini vurguluyor.

25.04.2024 11:55
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol 2. Küme Mahalli Müsabakaları 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılıyor.

12 takımın katılımıyla başlayan basketbol müsabakaları, heyecan dolu anlara sahne oluyor. İlçedeki gençler, yeteneklerini ve takım ruhunu sergileyerek sahada mücadele ediyor. Bu spor etkinliği, gençler arasında dostluk ve dayanışma ruhunu güçlendirirken, sağlıklı yaşam ve sporun önemini vurguluyor. Bismil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Kaya, bu etkinliğin ilçede ilk kez düzenlendiğini söyledi. Kaya, gençleri spora teşvik etmek ve sporun yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır Bismil'de Okul Sporları Basketbol 2. Küme Mahalli Müsabakaları Düzenleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Bismil'de Okul Sporları Basketbol 2. Küme Mahalli Müsabakaları Düzenleniyor - Son Dakika
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