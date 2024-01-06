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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bismil'de bin kişilik spor salonunu tamamladı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bismil'de bin kişilik spor salonunu tamamladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde FIBA standartlarında bin kişilik kapalı spor salonunu tamamladı. Gençlerin ücretsiz olarak kullanabileceği tesiste farklı branşlarda spor müsabakaları yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bismil\'de bin kişilik spor salonunu tamamladı
06.01.2024 - 14:00,  Güncelleme: 14:01
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Bismil ilçesinde inşa ettiği bin kişilik kapalı spor salonu tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor alt yapısındaki eksikliklerin tamamlanması için düzenlenen protokol çerçevesindeki çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede Fen İşleri Daire Başkanlığı, Bismil ilçesinde FIBA standartlarında bin kişilik kapalı spor salonu inşa etti. Bismilli gençlerin ücretsiz yararlanacağı tesis 4 bin 375 metrekare arsa üzerine inşa edildi. Farklı branşlarda spor müsabakaların yapılacağı tesiste antrenör, güvenlik, sağlık, personel ve soyunma odaları ile seyirci oturma alanları bulunuyor.

FIBA heyetinin kısa süre içerisinde kapalı spor salonuna gelip inceleme yapacağı, sonrasında ise merkeze uygunluk belgesi verileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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