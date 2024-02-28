- Diyarbakır'da 110 okula 1 milyon liralık malzeme desteği
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 110 okula 1 milyon TL değerinde spor malzeme desteği sağladı. Törende konuşan Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, "Kayapınar Belediyesi'nin tüm imkanlarından genç kardeşlerimizi faydalandırmaya çalıştık. Artık dönemimizin sonuna geliyoruz. Yaptığımız işlerin hepsi gurur abidesidir" dedi.
Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, sporu ve sağlıklı yaşamı desteklemek adına ilçede faaliyet gösteren 110 okula 1 milyon TL değerinde spor malzeme desteği verdi. Halk Kütüphanesi içerisinde düzenlenen törene, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'ın yanı sıra, başkan yardımcıları, okul müdürleri, eğitmenler, öğrenciler ve sporcular katıldı.
İlçede gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde futbol, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, buz pateni, atletizm ve tenis branşlarında toplam 3 bin 670 genç sporcuya spor eğitimleri verildiğini belirten Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, ilçe sınırları içerisinde toplamda 265 lisanslı sporcu bulunduğunu söyledi.
İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 110 okula bir milyon TL değerinde spor malzeme desteği sağladıklarını dile getiren Karaman, "Bugün burada yaklaşık 1 milyon TL değerinde spor malzemesi yardımını 110 okulumuza dağıtmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Kayapınar Belediyesi, bünyesinde birçok spor eğitmenini ve yaklaşık 5 bin sporcuyu barındırıyor. Bunlar, inşa ettiğimiz birçok spor salonunda spor faaliyetlerini yürütüyor. Bu tesisleri yapıp bu kadar sporcuyu bünyenizde barındırdığınız zaman hem bölge hem de ülke düzeyinde birçok branşta hem bölgesel hem de ulusal yarışmalarda birçok öğrencilerimiz ödüller kazandı. Bizleri, ailelerini, okullarını gururlandırdılar" dedi.
Belediyenin tüm imkanlarından gençleri faydalandırmaya çalıştıklarını ifade eden Karaman, "Bunun yanında yaklaşık 110 bin öğrencimizin olduğu okullara malzeme desteği yaptık. Öğrencilerimizi gerek bölge gerek ülke düzeyinde gittiği yarışmalarda hem konaklama hem ulaşım desteği sağladık. Yine aynı şekilde malzeme desteği sağladık. Yani Kayapınar Belediyesi'nin tüm imkanlarından genç kardeşlerimizi faydalandırmaya çalıştık. Artık dönemimizin sonuna geliyoruz. Yaptığımız birçok gurur abidesi iş var. Tabi bu bir ekip işidir. Bugüne kadar emek veren başkan yardımcılarıma ve birim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bunlar bir günde ortaya çıkabilen işler değil. Bir zaman istiyor, bir kaynak istiyor. Çok şükür gayret sarf ettik ve bu eserler ortaya çıktı" diye konuştu.
Eğitim için de ilçede dev yatırımlar yaptıklarını söyleyen Karaman, "Öte yandan en büyük eğitim yatırımlarımızın içerisinde bulunuyoruz şu anda. Kayapınar Halk Kütüphanesi burası. Çocuklarımızın en büyük ihtiyaç duyduğu okuma alanı, ders çalışma alanları mevcut. Gönlümüz istiyor ki bu hizmetler devamlı olsun, burada oluşan huzur ortamı hiç bozulmasın. Çünkü milletin siz güzide evlatları hep en iyisine layıksınız. Biz bu şiarla hizmet etmeye gayret ettik. Lütfen kim olursa olsun bu makamlarda bizden olduğu gibi herkesten en iyisini isteyin. Çünkü bunlara layıksınız. Biz yaptığımız eserlerle hep bunun altını çizmeye çalıştık. İnşallah bu hizmetler sürekli ve daim olur bölgemizde" ifadelerine yer verdi.
Tören, sporculara malzemelerin teslim edilmesiyle son buldu.
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