Diyarbakır\'da 4 yılda yaklaşık 1500 dezavantajlı kız öğrenci spora kazandırıldı

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) Diyarbakır'da dezavantajlı kız çocuklarının spor yoluyla güçlendirilmesi amacıyla yürütülen "Sporla Güçlen Projesi" kapsamında 4 yılda yaklaşık 1500 öğrenciye ulaşıldı.

TMOK tarafından kız çocuklarının eğitim ve spor yaşamlarını desteklemek, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 10-14 yaş grubu kız çocuklara yönelik yürütülen "Sporla Güçlen Projesi" ile ortaöğretimde okuyan kız çocuklarına spor eğitimi verilerek, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirilmesi, öz güven ve benlik saygılarını güçlendirilmesi, eğitimlerine devam etmeleri ve akranlarına örnek olmaları hedefleniyor.

Projeyle hafta sonu alanında uzman antrenörler gözetiminde kız çocuklarına verilen basketbol, voleybol ve badminton eğitimleriyle geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi planlanıyor.

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesindeki Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda kız öğrenciler basketbol, voleybol ve badminton branşlarında eğitim alıyor.

Eğitimlere katılan tüm kız çocuklarına ihtiyaç duyulan eşofman takımı, ayakkabı, tişört, top, file ve benzeri spor malzemeleri, spor salonu tadilatı, antrenör ücretleri, temizlik ve hijyen giderleri de TMOK tarafından karşılanıyor.

"Yetenekli sporcular, spor kulüplerine yönlendiriliyor"

TMOK Sporla Güçlen Projesi Koordinatörü Hale İrkin, AA muhabirine, projenin dezavantajlı bölgelerde okuyan kız çocuklarının spora katılımını desteklemek amacıyla hazırlanan sosyal bir proje olduğunu söyledi.

Kız çocuklarına verilen eğitim sayesinde çocukların spor kariyerine bir adım attıklarını belirten İrkin, projede dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarının spor yoluyla eğitimlerine katkıda bulunmak, öğrendikleri bilgi ve becerileriyle toplumda kendilerini öz güvenli olarak yetişmelerini sağlamak, sporun dönüştürücü ve birleştirici gücüyle hayatlarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Proje sayesinde çocukların spor kariyerlerine adım attığını ifade eden İrkin, şöyle devam etti:

"Çünkü buradaki aldıkları eğitimleri okullarında da birleştirince beden eğitimi öğretmenlerinin vasıtasıyla okul takımlarında maçlara çıkmaya başladılar. Yetenekli sporcular, spor kulüplerine yönlendiriliyor. Okul takımlarında derece alan çocuklarımız bölgesel liglere gitmeye başladılar. Diyarbakır'da kız çocuklarını uzun vadede 'Potanın Perileri' ve 'Filenin Sultanları' olarak milli takımda görmek istiyoruz. Diyarbakır'da 4 yılda yaklaşık 1500 öğrenciye ulaştık."

"İleride voleybol antrenörü olmak istiyorum"

Eğitime katılan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Kaya da voleybol eğitimi aldığını ve müsabakalara katılmak istediğini söyledi. Voleybolu çok sevdiğini ifade eden Zeynep Kaya, "Maçlara katılmak ve ileride voleybol antrenörü olmak istiyorum." dedi.

9. sınıf öğrencisi Avşin Karabulut ise geçen yıl çalışmalara katıldığını ve voleybol branşında eğitim aldığını dile getirdi.

Arkadaşlarıyla ve okulda fırsat buldukça voleybol oynadığını belirten Afşin, "Voleybol lisansımı aldım. Hedefim milli takıma girebilmek veya polis olmak. Düzenli olarak voleybol oynuyorum, maçlara çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Meryem Kaya da aldığı basketbol eğitimda başarılı olduğunu ifade ederek, sporu çok sevdiğini ifade etti.