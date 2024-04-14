Diyarbakır'da binlerce taraftar dev ekranda maç keyfi yaptı - Son Dakika
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Spor

Diyarbakır'da binlerce taraftar dev ekranda maç keyfi yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor, GMG Kastamonuspor'u deplasmanda 1-0 yenerek galip geldi. Amedspor taraftarı, maçı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekrandan takip etti. Galibiyet sonrası taraftarlar kutlama yaparken, uzun araç kuyrukları oluştu.

14.04.2024 20:13  Güncelleme: 20:17
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- Diyarbakır'da binlerce taraftar dev ekranda maç keyfi yaptı

Amedspor taraftarı Kastamonuspor galibiyeti sonrası şampiyonluk moduna girdi

DİYARBAKIR - TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor, GMG Kastamonuspor'u deplasmanda 1-0 yenerek galip geldi. Trendyol 1. Lig'e yükselme yolunda büyük bir avantaj elde eden Amedspor maçı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte iki ayrı noktada kurulan dev ekrandan taraftarlar tarafından takip edildi.

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor ve Amedspor, Kastamonu'da karşı karşıya geldi. Maçı tek golle kazanan Amedspor, ligin bitimine 3 maç kala 1. Lig'e yükselme yolunda önemli bir virajı dönmeyi başardı.

Amedspor maçın 3. dakikasında Eyüp Oskan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kastamonuspor'un beraberlik arayışı sonuçsuz kalınca, Amedspor ligin ilk yarısında 2-1 yenildiği rakibini deplasmanda 1-0'la mağlup etti.

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde Kent Meydanı ve Park Orman'da dev ekranlar kurularak taraftarlar maçı büyük bir heyecanla takip etti. Galibiyet sonrası taraftarlar kutlama yaparken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Taraftarlardan Berat Çolak, dev ekranlardan maçı büyük bir coşkuyla seyrettiklerini dile getirdi.

Çolak, "90 dakika boyunca Büyükşehir Belediyemizin kurduğu dev ekranlar sayesinde Park Orman ve Kent Meydanı'ndan GMG Kastamonuspor - Amedspor maçını izleme fırsatımız oldu. Binlerce kişi bu maçı izledi. Bu maçı izlemek için coşkuyla bekledik. Maçı şampiyon olarak ilan ettik. İnşallah şampiyonluk bize nasip olacak" dedi.

Diğer bir taraftar Süleyman Batıbay ise, "Kritik olan GMG Kastamonuspor - Amedspor maçını aldık. Sadece 1 puanımız kaldı. Onu da aldık mı şampiyon olacağız. Amedspor bu sene şampiyon" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır'da binlerce taraftar dev ekranda maç keyfi yaptı - Son Dakika

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