Diyarbakır\'da Erciyes 38 FSK, Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı

Diyarbakır'da Erciyes 38 FSK, Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 3. hafta mücadelesinde Erciyes 38 FSK, deplasmanda Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı. Diyarbakır Seyrantepe 2 Nolu Saha'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Nesine 3. Lig 3. Grupta ligin 3. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, deplasmanda oynadığı maçta Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Diyarbakır Seyrantepe 2 Nolu Saha
Hakemler: Murat Kasap, Oktay Beytekin, Ali Rıza Öztürk
Diyarbekirspor: Mehmet Demircan, Şerif Doğan, (Tarık Çalışır dk.64), Adnan Emir Koldere, Mevlüt Çelik, Ali Fırat Horasan, Osman Tukul, (Yunus Emre Atsız dk.81), Yunus Tarhan, (Boran Tütünci dk.81), Ozan Resuloğlu, Halit Çokyaşar, (Yusuf Yağmur dk.88), Seymen Yağmur, Emrullah Sayar
Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Kemal Çetinkaya, Halil Duman, Mehmet Eksik, Ensar Bilir, (Hüseyincan Kırıkçı dk.80), Güney Gençel, Mikail Koçak, (Seyit Ali Kahya dk.62), Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Mehmet Tosun dk.67), Çağrı Yağız Yasak, (İlkay İşler dk.67), Artun Akçakın, (Berkay Ekici dk.80)
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