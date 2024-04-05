Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Sporları Bocce Şampiyonasında Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Sporları Bocce Şampiyonasında Şampiyon Oldu

Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Sporları Bocce Şampiyonasında Şampiyon Oldu

Diyarbakır'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Şampiyonasında Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, genç erkekler ve bayanlar kategorisinde şampiyon oldu. Diyarbakır'da 3-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda öğrenciler mükemmel bir performans sergiledi. Bocce İl Temsilcisi Salih Kulaksız, şampiyonlara madalya ve kupalarını takdim etti.

05.04.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
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Diyarbakır'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Şampiyonasında Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, genç erkekler ve bayanlar kategorisinde şampiyon oldu.

Diyarbakır'da 3-5 Nisan tarihleri arasında Seyrantepe Bocce sahasında yoğun katılımla gerçekleşen Okul Sporları genç erkekler ve genç bayanlar Bocce müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu. Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, her iki kategoride de mükemmel bir performans sergileyerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Bocce İl Temsilcisi Salih Kulaksız, şampiyon olan Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine madalya ve kupalarını takdim ederek başarılarının devamını diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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