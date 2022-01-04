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Diyarbakır'da voleybolun şampiyonu 15 Temmuz - Son Dakika

Diyarbakır'da voleybolun şampiyonu 15 Temmuz

04.01.2022 10:06
Diyarbakır'da voleybolun şampiyonu 15 Temmuz

Okullar Arası Voleybol Gençler Ligi müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Voleybol Gençler Ligi müsabakaları tamamlandı. Genç erkekler müsabakalarında oynadığı 6 maçın tamamını kazanan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, mutlu sona ulaştı.

10 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen müsabakaların finali Bağlar Spor Salonu'nda gerçekleşti. Özel Maya Okulları ile karşılaşan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, güçlü rakibini 3-0'lık set sonucuyla mağlup ederek, Diyarbakır şampiyonu oldu. Final müsabakasının ardından gerçekleşen ödül töreniyle kupasını alan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Diyarbakır'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti. Çok sayıda davetlinin yer aldığı ödül töreninde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin verdi.

Gruplara gidecek

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Voleybol Takımı Antrenör Cihan Tel, haklı bir şampiyonluk elde ettiklerini söyledi. Tel, "Tüm maçalarımızı set vermeden kazandık. Ortaya konulan tablo ve elde edilen sonuçlar bizi sevindirmişti. Bizim için önemli bir eşik geride kaldı. Artık grup müsabakalarını düşünüyoruz. Amacımız Diyarbakır'ı Türkiye finallerinde temsil etmektir. İnşallah adım adım hedefimize ulaşırız. Bize bu sevinci yaşatan sporcularımı kutluyorum. Ayrıca her zaman bize destek olan ve yanımızda yer alan okul müdürümüz Saim Ulaş'a, idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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15 Temmuz Şehitleri, Anadolu Lisesi, Diyarbakır, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır'da voleybolun şampiyonu 15 Temmuz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da voleybolun şampiyonu 15 Temmuz - Son Dakika
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