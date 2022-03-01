Diyarbakır'da yüzme yarışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yüzme yarışmaları tamamlandı

01.03.2022 12:58
Diyarbakır'da yüzme yarışmaları tamamlandı

Diyarbakır'da okullar arası yıldızlar yüzme müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır'da okullar arası yıldızlar yüzme müsabakaları tamamlandı.

Köşkler Spor Tesislerinde gerçekleşen müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Talaytepe Ortaokulu öğrencilerinden Mir Zanyar Özaydoğdu, üç kategoride Diyarbakır birincisi olarak, önemli dereceye imza attı.

50, 100 ve 200 metre yüzme yarışmalarında tüm rakiplerini geride bırakan Özaydoğdu, üç altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmalarda ortaya koyduğu performans ve elde ettiği derecelerle gelecek için umut veren Özaydoğdu, Diyarbakır'ı Nisan ayında yapılacak okullar arası yüzme grup müsabakalarında temsil edecek.

Mir Zanyar Özaydoğdu, elde ettiği dereceleri grup müsabakalarında da sürdürmek istediğini söyledi. Özaydoğdu, kendisine inananların güvenini boşa çıkarmadığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Başarılı sporcu, hedefinin çok iyi bir yüzücü olmak olduğunu vurguladı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yüzme yarışmaları tamamlandı
Diyarbakır'da yüzme yarışmaları tamamlandı

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Diyarbakır, okullar, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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