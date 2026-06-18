Diyarbakır'ın 5 ilçesine gençlik merkezi, yüzme havuzu, çim saha yapılması için protokol imzalandı.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığında düzenlenen törene AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ile Suna Kepoğlu Ataman, Kulp Kaymakamı Burak Akeller, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu il Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin katıldı. İmzalanan protokole göre Bağlar ilçesine salonlu gençlik merkezi, Dicle ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu, Çınar ilçesine 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Eğil ilçesine 3 adet sentetik çim yüzeyli halı saha, Çermik ilçesine 4 adet sentetik çim yüzeyli halı saha yapılacak. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Spor › Diyarbakır'ın ilçelerine spor tesisleri yapılacak - Son Dakika
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