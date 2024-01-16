Diyarbakır Valiliği, 250 okula spor malzemesi desteği sağladı

Diyarbakır Valiliği, 250 okula spor malzemesi desteği sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Talaytepe Spor Merkezi'nde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak çocuk ve gençlerin güzel bir şekilde yetişmesi için her türlü imkanı seferber ettiklerini söyledi.

Çocuk ve gençlerin hem eğitim ve öğretimde başarılı olması hem de sağlıklı birey olmaları noktasında ellerinden geleni yaptıklarını belirten Su, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın eğitimdeki başarısının en önemli destekleyicisi olarak kabul ettiğimiz sporla ilgili ilimiz genelinde birçok imkanı hizmetinize sunduk, sunmaya devam ediyoruz. 2023 yılında 32 bin yavrumuzu Büyükşehir Belediyemizin spor tesislerinde sporla buluşturduk. İnşallah bu sene daha da artıracağız."

Çocuk ve gençlere sporla ilgili imkanları sunmaya gayret ettiklerini dile getiren Su, sağlıklı olmanın yolunun spordan geçtiğini kaydetti.

Kente spor tesisleri kazandırdıklarını anlatan Su, "İlimiz genelinde 1 milyar liradan fazla yatırımı spor tesislerine son 2 yılda gerçekleştirdik. İnanıyorum ki bütün bu hizmetlerle beraber çocuklarımız hem sağlık yönünden kendilerini daha iyi hissedecek hem de sağlıklı bireyler olarak derslerinde de mutlaka başarılı olacaklar." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise spor malzemelerinin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra bazı okullara malzeme dağıtımı yapıldı.