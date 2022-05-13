Diyarbakırlı judoculardan madalyalara ambargo - Son Dakika
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Diyarbakırlı judoculardan madalyalara ambargo

13.05.2022 11:14
Diyarbakırlı judoculardan madalyalara ambargo

Malatya'da yapılan 19 Mayıs Ulusal Dostluk ve Dayanışma Judo Şampiyonası'nda Diyarbakır rüzgarı esti.

Malatya'da yapılan 19 Mayıs Ulusal Dostluk ve Dayanışma Judo Şampiyonası'nda Diyarbakır rüzgarı esti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Yurdum Gençlik Spor, şampiyonada 13 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.

Diyarbakır Judo İl Temsilcisi Osman Gökcül, Malatya'da gerçekleşen 19 Mayıs Ulusal Dostluk ve Dayanışma Judo Şampiyonası'nın çok güzel sonuçlarla tamamlandığını söyledi. Gökcül, takım olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü minik erkek takımının ikinci, Diyarbakır Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü erkek ve kadın takımlarının şampiyonluklar elde ettiğini belirtti. Diyarbakırlı judocuların kente 13 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya kazandığını ifade eden Gökcül, "Erkek ve kadın yıldız takımımız ve minik kadın takımımız Malatya'da şampiyon olarak müsabakayı tamamladı. Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Bingöl, Batman, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan minik ve yıldız kategorisinde toplam 160 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada judocularımız adeta göz doldurdu. Judo antrenörlerimizi ve sporcularımızı ortaya koydukları başarıdan dolayı kutluyorum" dedi.

Gökcül, kendilerine destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür etti. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Malatya, Mayıs, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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