Diyarbakırlı kız kardeşler Wushu Kung-Fu şampiyonasında derece elde etti

Diyarbakırlı Ceylan Opçin kardeşi Oya Opçin, Hatice ve Yeter Tarhan kardeşler, Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonunun 28-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlediği TAİ CHİ Türkiye Şampiyonasında başarı elde etti.

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonunun 28-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya'da TAİ CHİ Türkiye Şampiyonası düzenledi. Turnuvaya Diyarbakır'dan Ceylan Opçin kardeşi Oya Opçin, Hatice ve Yeter Tarhan kardeşler katıldı. Ceylan Opçin, müsabakalar sonucunda, Türkiye ikincisi olurken, kardeşi Oya Opçin ise Türkiye üçüncüsü oldu. Turnuvada tekstil atölyelerinde çalışarak ailelerinin geçimini sağlayan ve boş zamanlarında antrenmanlara katılan Hatice ve Yeter Tarhan kardeşler de, ayrı ayrı kendi branşlarında Türkiye üçüncüsü olarak, başarı elde etti.

Türkiye Wushu Kunf-Fu Milli takım antrenörü Muhammed Ramazan Şenol, son derece mutlu olduklarını, sporcular ve emeği geçen bütün hocalarıyla gurur duyduklarını belirtti. Şenol, "Evvela, Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Bölgemizin gençlerine ayrı bir önem veren Türkiye Wushu Kunf Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'e, ilimizin gençlerine verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR