Diyarbakırlı Sporcular Kuraş Gençler Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Diyarbakırlı Sporcular Kuraş Gençler Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu Oldu

Diyarbakırlı Sporcular Kuraş Gençler Şampiyonası\'nda Avrupa Şampiyonu Oldu

Edirne'de düzenlenen Kuraş Gençler Şampiyonası'nda Diyarbakırlı sporcular, 60 kiloda Özgür Alagöz ve 66 kiloda Muhammed Can Yüzen'in başarısıyla Avrupa şampiyonu oldu. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenör Ramazan Parıldar, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

24.06.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yapılan Kuraş Gençler Şampiyonası'nda Diyarbakırlı sporcular, Avrupa şampiyonu oldu.

21-23 Haziran tarihlerinde Edirne'de yapılan Kuraş Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 19 ülke 220 sporcu mücadele etti. Diyarbakırlı sporculardan 60 kiloda mücadele eden Özgür Alagöz ve 66 kiloda mücadele eden Muhammed Can Yüzen, Avrupa şampiyonu oldu.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenör Ramazan Parıldar, "Bu gurur hepimizin. Uluslararası arena da bayrağımızın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'mızın okunmasını sağlayan sporcularımızı canı gönülden tebrik ederim. İki Avrupa şampiyonluğu, iki altın madalya ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Uzun zaman bu başarı hafızalardan silinmeyecektir. Sporcularımıza Kuraş Dünya Gençler Şampiyonası'nda başarılar dilerim. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Gençlik, Edirne, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakırlı Sporcular Kuraş Gençler Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:35 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 13:00:07. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı Sporcular Kuraş Gençler Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement