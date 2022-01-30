Diyarbekirspor: 2-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Batuhan Kolak (xx), Abdulhamit Söyler (xx), Kadir Akıllı (xx)SOMASPOR: Tunay (xxx) - Melih (xxxx), Onur (xxx), Oğuzhan (xx), Mustafa Şengül (xxx), Celal Emir (xx) (Dk. 87 Mücahit), Ali Akkuş (xxx) (Dk. 90 Ömüray), Özcan (xxx) (Dk. 90 Eray), Abdulkadir (xx) (Dk. 62 Osman x), Yasin (xx), Yılmaz (xxx)DİYARBEKİRSPOR: Salih (x) - Şaban (x), Baran (xx), İbrahim (x), Şahin (xx), Şerif (x), Oğuzhan (xx), Sehat (xx), Cihan (xx) (Dk. 81 Seymen), Emir Can (x) (Dk. 86 İzzet), Emrullah (x)GOLLER: Dk. 29 (Pen.) ve Dk. 90 Melih (Somaspor), Dk. 36 Cihan (Diyarbekirspor)SARI KARTLAR: Onur, Yasin, Ali Akkuş, Oğuzhan (Somaspor), Şahin, Cihan (Diyarbekirspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp Play-Off umutlarını artıran Somaspor, evinde Diyarbekirspor'u son dakika golüyle yenerek 4'te 4 yaptı: 2-1. Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Somaspor penaltı kazandı, topun başına geçen Melih takımını öne geçirdi: 1-0. Konuk Diyarbekirspor 36'da Cihan'la rakibine karşılık verde ve ilk yarı 1-1 bitti. Müsabakanın 90'ıncı dakikasında sahneye bir kez daha Melih çıktı. Melih'in 90'da attığı golle kazanan Somaspor 38 puana yükselip ilk 5 yolunda kritik bir galibiyet aldı. Diyarbekirspor ise 25 puanda kaldı.