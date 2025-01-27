Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde sarı kart çıkmalımıydı? Bütün yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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Spor

Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde sarı kart çıkmalımıydı? Bütün yorumcular aynı fikirde birleşti

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçın hakem kararları, beIN Trio ekibi tarafından değerlendirildi. Djalma'nın Oğuz'a yaptığı müdahalede kart çıkıp çıkmaması konusu tartışıldı. Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, müdahalenin sarı kart gerektirdiğini belirtti.

27.01.2025 09:58
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı yöneten hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.

KART ÇIKMAMIŞTI

Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Oğuz Aydın'a yapılan müdahale sonrasında kırmızı kart bekledi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonun ardından kendisine itiraz eden En-Nesyri ve teknik sorumlu Salvatore Foti'ye sarı kart gösterdi.

Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde kart çıkar mıydı?

Bülent Yıldırım: Hep söylediğimiz bir şey var, topla oynamış olmak hareketin sonuçlarından sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Topu vurduktan sonra daha küçülme şansı varken, evet amacı vurmak değildi, Oğuz da oraya doğru ivmelenmişti. Ben sarı kart diyorum. Bu uzattığı ayak, rakibinin suratına gelse kırmızı kart olur. Bu haliyle kesinlikle sarı kart gerekiyor. Topa vurdum diye ayağınızı orada bırakamazsınız.

Deniz Çoban: Yardımcı hakem verdirtti. Hocam bu harekette oyuncu geliyor, ayak gidiyor. Bu kalkan ayak inecektir diye bir şey icat ettiler. IFAB'ın sayfasında duruyor. Oyuncu topla oynadıktan sonraki hamlelerinden sorumludur. Ben oradaki ifadeyi doğru kabul ediyorum. Minimum faul. Bence sarı kart ama oyun devam ediyor.

Bahattin Duran: Ayağını çekebilir mi topa vurduktan sonra, çekme gayretinde mi? Bu sarı kart.

Djalma\'nın Oğuz\'a müdahalesinde sarı kart çıkmalımıydı? Bütün yorumcular aynı fikirde birleşti

Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Fenerbahçe, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde sarı kart çıkmalımıydı? Bütün yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet s:
    bakıyoruz suratı kanlar içinde kalmamış çenesi çıkmamış o zaman kırmızı karta gerek yok 8 5 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    fenev aglamaaaaa 2 8 Yanıtla
  • ha434343:
    Bu hakemin hatası bir değil ki daha neden bu hakem üzerine ısrar ediyor federasyon niye temizlemiyor bu hakemler 7 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    siz ve tüm tarafsız yorumcular sarı kart diyorda gelde bunu kuş beyinli kişilere anlatabilirsen anlat 4 4 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    lyundamını kafasını yardılar 5 dikiş atıldı. yeterince sert değil dediler. 1 2 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    biri havlıyo yine hahahahaha 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde sarı kart çıkmalımıydı? Bütün yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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