Djalma\'nın Oğuz\'a müdahalesinde sarı kart çıkmalımıydı? Bütün yorumcular aynı fikirde birleşti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı yöneten hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.

KART ÇIKMAMIŞTI

Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Oğuz Aydın'a yapılan müdahale sonrasında kırmızı kart bekledi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonun ardından kendisine itiraz eden En-Nesyri ve teknik sorumlu Salvatore Foti'ye sarı kart gösterdi.

Djalma'nın Oğuz'a müdahalesinde kart çıkar mıydı?

Bülent Yıldırım: Hep söylediğimiz bir şey var, topla oynamış olmak hareketin sonuçlarından sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Topu vurduktan sonra daha küçülme şansı varken, evet amacı vurmak değildi, Oğuz da oraya doğru ivmelenmişti. Ben sarı kart diyorum. Bu uzattığı ayak, rakibinin suratına gelse kırmızı kart olur. Bu haliyle kesinlikle sarı kart gerekiyor. Topa vurdum diye ayağınızı orada bırakamazsınız.

Deniz Çoban: Yardımcı hakem verdirtti. Hocam bu harekette oyuncu geliyor, ayak gidiyor. Bu kalkan ayak inecektir diye bir şey icat ettiler. IFAB'ın sayfasında duruyor. Oyuncu topla oynadıktan sonraki hamlelerinden sorumludur. Ben oradaki ifadeyi doğru kabul ediyorum. Minimum faul. Bence sarı kart ama oyun devam ediyor.

Bahattin Duran: Ayağını çekebilir mi topa vurduktan sonra, çekme gayretinde mi? Bu sarı kart.