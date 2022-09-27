Doğa Koleji, Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda final maçına çıkıyor

Doğa Koleji erkek takımı, bugün Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nın finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Doğa Koleji erkek takımı, bugün Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nın finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek. Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, yarı final maçında Brezilya'yı 64-57'lik skorla mağlup eden Doğa Koleji, bugün saat 18.00'de Sırbistan'a karşı şampiyonluk maçına çıkacak. Maç, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun (ISF) YouTube kanalından canlı izlenebilecek. Akademik başarılarının yanı sıra sanatsal ve sportif başarılarıyla da adından söz ettiren Doğa Koleji, Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'na bu yıl da damgasını vurdu. Çeşitli takım sporlarında 6 dünya ve 49 Türkiye şampiyonluğu bulunan Doğa Koleji, Türkiye'ye bir dünya kupası daha getirmeyi hedefliyor. "Ülkemize şampiyonluk gururunu yaşatacağız" Türkiye'yi dünyada temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten takım oyuncuları, mücadeleden ödün vermeyerek Türkiye'ye şampiyonluğu getirmeyi hedeflediklerini ve ülkeye şampiyonluk gururunu yaşatacaklarını bildirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman da "Türkiye'ye bu gururu yaşatan takımlarımızla gurur duyuyor, final maçında başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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