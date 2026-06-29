Doğa Tezcan\'dan Türk Boksuna Bronz Madalya

Kayseri'de düzenlenen Mustafa Ünal U-15 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Manisalı sporcu Doğa Tezcan, +80 kilo kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

65 ilden 897 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Doğa Tezcan, başarılı performansıyla dikkat çekerek +80 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona boyunca başarılı karşılaşmalar çıkaran Tezcan, elde ettiği dereceyle Manisa boksuna önemli bir başarı kazandırdı. Genç sporcunun performansı, antrenörleri ve spor camiası tarafından takdirle karşılandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye üçüncülüğü elde eden Doğa Tezcan'ı ve antrenörlerini tebrik ederek, "U-15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcumuz Doğa Tezcan'ın elde ettiği derece, Manisa boksu adına sevindirici bir sonuç oldu. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - MANİSA