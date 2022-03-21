Doğa tutkunları her şarta hazır olmak için eğitiliyor - Son Dakika
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Doğa tutkunları her şarta hazır olmak için eğitiliyor

21.03.2022 13:39
Doğa tutkunları her şarta hazır olmak için eğitiliyor

Eskişehirli doğa tutkunları, doğal afet ve olumsuz koşullara hazır bireyler yetiştirmek için temel ilkyardım, iple tırmanış ile doğada yaşam eğitimlerine başladı.

Eskişehirli doğa tutkunları, doğal afet ve olumsuz koşullara hazır bireyler yetiştirmek için temel ilkyardım, iple tırmanış ile doğada yaşam eğitimlerine başladı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyesi ve profesyonel tırmanış sporcusu Yusuf Çetin, diğer grup üyelerine çeşitli eğitimler veriyor. Bireyleri Doğal afet ve zorlu koşullarda kalma ihtimallerine hazırlayan Çetin, grup üyelerine temel ilkyardım, iple tırmanış ve doğada yaşam kabiliyetlerini kazandırmaya çalışıyor. İl genelinde hakim olan soğuk havadan etkilenmemek için mikro klima iklim özelliğine sahip Sarıcakaya ilçesinde gerçekleştirilen eğitimlere, doğa tutkunları büyük ilgi gösteriyor. - ESKİŞEHİR

Doğa tutkunları her şarta hazır olmak için eğitiliyor
Doğa tutkunları her şarta hazır olmak için eğitiliyor
Doğa tutkunları her şarta hazır olmak için eğitiliyor

YORUMLAR
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Güvercinlerin arasında yapılan besleme görenleri gülümsetti Güvercinlerin arasında yapılan besleme görenleri gülümsetti Eskişehir'deki tesiste her yıl 9 milyon fidan üretiliyor Eskişehir'deki tesiste her yıl 9 milyon fidan üretiliyor

Yusuf Çetin, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Doğa tutkunları her şarta hazır olmak için eğitiliyor - Son Dakika


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