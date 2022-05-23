Doğa yürüyüşçülerinin yeni rotası Gönen - Son Dakika
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Doğa yürüyüşçülerinin yeni rotası Gönen

23.05.2022 16:43
Doğa yürüyüşçülerinin yeni rotası Gönen

Gönen turizmine yeni bir alan açacak ve ilçeye büyük katkı sağlayacak 270 kilometrelik "Artemea Yürüyüş Yolu" hizmete girdiGönen Kaymakamlığı, Gönen Belediye Başkanlığı, Beykent Üniversitesi ve sivil toplum örgütleri paydaşlığında yapımı devam eden uluslararası nitelikli Artemea Doğa...

Gönen turizmine yeni bir alan açacak ve ilçeye büyük katkı sağlayacak 270 kilometrelik "Artemea Yürüyüş Yolu" hizmete girdi

Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediye Başkanlığı, Beykent Üniversitesi ve sivil toplum örgütleri paydaşlığında yapımı devam eden uluslararası nitelikli Artemea Doğa Yürüyüş Yolunun açılışı, festival ve kamp alanı olarak belirlenen Dereköy mesire alanında, ülke genelinden yaklaşık 500 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Festivalin yapılan final gecesine Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt ile Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz katılırken Grup Gündoğarken konseri ile doğaseverler ve vatandaşlarımız eğlenceli anlar yaşadı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Kaymakam Yurt, "yürüyüş yolunun Gönen'e ve doğaseverlere hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen başta Proje Başkanı Mete Dinç ve ekibine, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Gülay Selvi Hanişoğlu'na, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gönen Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Palaz; "Bu yıl ilk oldu ama güzel oldu ancak bir takım eksiklerimizi gördük fakat burdan kamp sever dostlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Bu projeye sahip çıkmak adına ve etkinliği her yıl yapmak üzere gelenekselleştirip seneye çok daha geniş ev sahipliği yapacağız" dedi.

Gönen Kaymakamı Yurt ve Belediye Başkanı Palaz festival alanında stant açan Gönen esnafını da ziyaret ederek işlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Doğa yürüyüşçülerinin yeni rotası Gönen
Doğa yürüyüşçülerinin yeni rotası Gönen
Doğa yürüyüşçülerinin yeni rotası Gönen
Doğa yürüyüşçülerinin yeni rotası Gönen
Doğa yürüyüşçülerinin yeni rotası Gönen
Doğa yürüyüşçülerinin yeni rotası Gönen

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beykent Üniversitesi, Belediye Başkanlığı, Togo Cumhuriyeti, Festival, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğa yürüyüşçülerinin yeni rotası Gönen - Son Dakika


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