Doğa Yürüyüşü ile Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Yeşilay Eskişehir Şubesi, Eskişehir Outdoor Sport ekibi iş birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Avlakkaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Yeşilay gönüllüleri, doğanın huzurunu ve sporun enerjisini bir araya getirerek bağımlılıklarla mücadeleye dikkati çekti.

Katılımcılar, yürüyüş etkinliği boyunca hem fiziksel aktivite gerçekleştirdi hem de sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.