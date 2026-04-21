Doğan Kaya Avrupa Şampiyonasında 5. Oldu

21.04.2026 20:52
Arnavutluk'taki şampiyonada Doğan Kaya, bronz madalya maçını kaybederek 5. sırada yer aldı.

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Doğan Kaya, grekoromen stil 87 kiloda bronz madalya maçını kaybetti.

Başkent Tiran'daki şampiyonada Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Doğan Kaya, repesajda Finlandiya'dan Waltteri Harri Kristian Latvala'yı 11-2 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Islam Abbasov'a 5-1 mağlup olan Doğan, organizasyonu sıkletinde 5'inci sırada tamamladı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Doğan Kaya, Etkinlik, Spor, Son Dakika

