Kayseri Azmi Şahin 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Talas Anayaurtspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Erkan Kırçıl, Alihan Çirkin, Belinay Maraş
EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer, Kemal Çelik, A.Rahim Çopur (Samet Demircan dk. 68), Samet Dağlı (Ömer Akduran dk. 84), Emirhan Yılmaz (Mahmut Yavuz dk. 58), Ramazan Özön (Yakup Aslan dk. 68), Nathan Y Ikwa (Gökhan Bıyık dk. 84), Yusuf Kenan Karabulut, Ömer Faruk Kalkan
Talas Anayurtspor: Çağatay Çakmak, Bahri G., Muhammet Kaya, Serhat Pakır (Muhammet Uğur dk. 46), Uğur Kahriman, Y.Ozan Çandır, Ferhat Sönmezi Semih Can Gül (Gökay Eryılmaz dk. 84), Doğan Bilgin (Avni Gümüştepe dk. 84), Süleyman Koç (Emircan Koçer dk. 64), Niyazi Yıldırım
Goller: Nathan Y Ikwa (Dk. 9, 65), Yusuf Kenan Karabulut (Dk. 38) (EMT Döğergücü FK), Niyazi Yıldırım (Dk. 77) (Talas Anayurtspor)
Kaçan Penaltı: 22 Semih Can Gül (Dk. 22) (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Döğergücü FK Galibiyetle Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?