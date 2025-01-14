Döğergücü FK, Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

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Kayseri Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme takımları arasında tek yenilmeyen takım Döğergücü FK oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden 15 ve Kayseri 1. Amatör Küme'de boy gösteren 19 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen tek takım Döğergücü FK oldu. Süper Amatör Küme'de geride kalan 11 haftada, Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 13 hafta sonrasında hiç puan kaybetmeyen takım mavi-siyahlılar oldu.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda bulunan Döğergücü Futbol Kulübü, son oynadığı Ömürspor maçını 1-0 kazandı. Ligde oynadığı 13 maçtan da galibiyetle ayrılarak 29 puanı hanesine yazdıran Döğergücü, en yakın takipçisi Talas Anayurtspor ile arasındaki 12 puanlık farkı koruyor. - KAYSERİ