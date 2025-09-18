Döğerspor'a Yeni Takviye: Resul Ekrem Turhan - Son Dakika
Döğerspor'a Yeni Takviye: Resul Ekrem Turhan

Döğerspor\'a Yeni Takviye: Resul Ekrem Turhan
18.09.2025 09:08
Kayseri Döğerspor, Develigücü FK'dan Resul Ekrem Turhan'ı kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Döğerspor, dış transferde son olarak Develigücü FK forması giyen Resul Ekrem Turhan'ı kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Döğerspor orta sahaya transfer yaptı. Yeni sezon güçlü bir kadro oluşturan Döğerspor, son olarak Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü FK forması giyen tecrübeli oyuncu Resul Ekrem Turhan'ı renklerine bağladı.

Kayseri Döğerspor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Döğerspor olarak orta sahamıza önemli bir takviye gerçekleştirdik. Resul Ekrem Turhan ile anlaşmaya vardık. Tecrübesi, oyun zekası ve sahadaki liderliğiyle rakiplerimize zor anlar yaşatacak olan Turhan; orta alandaki dinamizmiyle takımımıza güç katacaktır. Ayrıca oyuncumuzu Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Develigücü FK'dan kadromuza kattık. Sezonun başından bu yana bizden desteğini esirgemeyen Develigücü FK Başkanı İbrahim Şimşek beyefendiye teşekkür ederiz. Kendisine ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-beyaz formamız altında nice zaferlere imza atmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

