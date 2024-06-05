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Tescil edilmesiyle tamamlanan Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu takımları büyük başarılar elde etti.

Türkiye profesyonel futbol liglerinde 2023-2024 sezonu tamamlanırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu takımları önemli şampiyonluklara ulaştı. TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdır FK TFF 1. Lige yükselirken, Çimentaş Elazığspor ile Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig gruplarından 2. Lige yükselme başarısı gösterdi. Üst liglerde bölge takımlarının yer alacak olması Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkı tarafından da büyük mutlulukla karşılandı. - ELAZIĞ