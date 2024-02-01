Doğubayazıt\'ta ara tatilde futbol turnuvası düzenlendi

Spor

Doğubayazıt'ta, ara tatile giren 12-14 yaş arasındaki öğrencilere futbol turnuvası düzenlendi.

Doğubayazıt Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal işler müdürlüğü ile mahalle muhtarlarının düzenlendiği organizasyon ile, ara tatile giren 12-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen futbol turnuvası, Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın ilk başlama vuruşuyla başladı.

6 mahallenin katılım sağladığı turnuvada konuşma yapan Belediye Başkanı Yıldız Acar, "Doğubayazıt Belediyesi her zaman olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleriyle de göz önündeyiz. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekle beraber, okul çağında olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sosyal yaşama katmak, kötü alışkanlıklardan ve bu tarz ortamlardan uzaklaştırmak için projelerimiz devam ediyor. Bu projemizden yaklaşık 300 öğrencimiz faydalanırken, Ailelerimizin çocuklarına karşı olan sorumluluklarının yükünü de paylaşmış oluyoruz. Daha dinamik, sağlıklı ve güzel düşünen bireyler yetiştirmek için Ailelerimizin çabası kadar bizlerde sorumluyuz. O yüzden hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz. Değerli Halkımız emin olsun ki, Doğubayazıt gerçekten gün geçtikçe gelişiyor. Katılımcı Belediye anlayışı ile, birlikte hareket ederek bu tarihi kenti daha da yaşanılabilir bir hale getireceğiz" dedi. - AĞRI