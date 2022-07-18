Doğukan Sinik: "Hikayem örnek oldu, çok mutluyum" - Son Dakika
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Doğukan Sinik: "Hikayem örnek oldu, çok mutluyum"

18.07.2022 13:07
Doğukan Sinik: "Hikayem örnek oldu, çok mutluyum"

Antalyaspor altyapısından yetişerek Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, geçmişte Akdeniz Üniversitesi'nde top topladığı günleri hatırlatarak, "10 sene oldu buraya geleli. Çok güzel ve kötü günlerim oldu.

Antalyaspor altyapısından yetişerek Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, geçmişte Akdeniz Üniversitesi'nde top topladığı günleri hatırlatarak, "10 sene oldu buraya geleli. Çok güzel ve kötü günlerim oldu. Antalyalı biri olarak Antalya'da büyümüş biri olarak gerçekten güzel bir hikaye oldu. Örnek bir hikaye oldu. Kolay olmadı. Bu yolda en büyük destekçim Nuri Şahin oldu" dedi.

Doğukan Sinik, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nin 10. yıl kutlamasına katıldı. Antalyaspor altyapısında yetişen ve bonservis bedeliyle kulüp rekorunu kırarak İngiltere'nin Hull City takımına transfer olan milli futbolcu, dernek lokaline gelerek hem 10. yılı kutladı hem de gazetecilerle vedalaştı.

"Antalyaspor'un altyapısına güveniyorum"

Kendisi adına duygusal bir veda olduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, 10 yıl önce kulübe geldiği zamanı hatırladığını kaydetti. Antalyaspor yolculuğunun kendisi için çok güzel bir hikaye olduğunu vurgulayan Sinik, "Çok mutluyum. Antalyalı biri olarak, Antalya'da büyümüş biri olarak gerçekten güzel bir hikaye oldu. Örnek bir hikaye oldu. Kolay olmadı. Bu yolda en büyük destekçim Nuri Şahin oldu. Yeni bir sayfa açılıyor. Bambaşka tecrübelerin olacağı bir yere gidiyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi eksik etmediniz. Yaptığınız yorumlar çok değerliydi. Altyapıdan çıkan oyuncular için bu yorumlar çok değerli. Bu son olmayacak. Devamı gelecek. Antalyaspor'un altyapısına güveniyorum. Onların armaya olan sevgisini zedelemeden yorum yapılırsa daha iyi olacak. Mental olarak çok düştüğüm dönemler oldu. Ancak güzel bir hikaye olarak sona erdi. Benim isteğim Antalya halkından biraz daha toleranslı davranılsın" dedi.

"Benim buraya gelişim bir plandı"

Akdeniz Üniversitesi'nde top topladığı zamanları hatırlatan genç futbolcu, "Kullanılan kelimeler etkiliyor. Transfer ile altyapıdan çıkan insanın psikolojisi aynı olmuyor. Tek isteğim Antalya taraftarından dikkatli yorum yapması. Bir sene önce kovit dönemim vardı. Nuri Hoca'dan önce. Arkadaşım bazı hayaller kurduğunu söylediğinde yorum yapmamasını istiyordum. İmkansız gibi geliyordu. Çok mutluyum rekor kırıldığı için. Bu kulübün bir planıydı. Benim buraya gelişim bir plandı. Rekorla gitmem bir projeydi" diye konuştu.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile aralarında bağ olduğunu dile getiren Sinik, "Nuri Hoca ile hiç yaşamadığım duyguları yaşadım. Futbolda olgunlaştığımı anladım. Onunla her zaman birlikte olacağız" dedi.

"İki dünya yıldızından iyi sözler duymak çok mutlu etti"

Kulübe geleli 10 sene olduğunu, çok güzel ve çok kötü günlerinin geçtiğini ifade eden Sinik, "Benim için artık vakit gelmişti. Bir seviyede kalacağıma inanıyorum. Hocam saha dışında da inanılmaz bir mental koçluk yaptı. Hiç kafamda soru işaretim yok. Antalyaspor da bu sene çok başarılı olacak. Eto'o oynadığım dönemde çok etkili oldu. Bu sözleri kullandıktan sonra Kemerspor'a kiralık gittim. Nuri Şahin futbolcuyken bana çok iyi futbolcu olduğumu söyledi. İki dünya yıldızından iyi sözler duymak çok mutlu etti" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Doğukan Sinik, Antalyaspor, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğukan Sinik: 'Hikayem örnek oldu, çok mutluyum' - Son Dakika

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