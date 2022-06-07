Doğukan Sinik, ilk gollerini Litvanya'ya attı - Son Dakika
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Doğukan Sinik, ilk gollerini Litvanya'ya attı

07.06.2022 23:49
Doğukan Sinik, ilk gollerini Litvanya'ya attı

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma altında ilk gollerini Litvanya maçında kaydetti.

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma altında ilk gollerini Litvanya maçında kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde Litvanya'ya konuk oldu. İlk yarıda Doğukan Sinik'in golleriyle 2-0 önde kapatan milliler, ikinci yarıda Serdar Dursun'un 2, Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

İlk kez İtalya ile oynanan özel maçta milli formayı giyen Doğukan, Uluslar C Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmalar için aday kadroda kendisine yer bulmuştu. Faroe Adaları maçının 46. dakikasında oyuna dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, Litvanya karşısına da ilk 11'de başladı. Mücadelenin henüz 2. dakikasında golü atan Doğukan, 14. dakikada da kendisinin ve milli takımın 2. golünü kaydetti. Bu goller Doğukan Sinik'in, A Milli Takım'daki ilk golleri oldu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Doğukan Sinik, ilk gollerini Litvanya'ya attı - Son Dakika

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