Doğukan Sinik, performansıyla göz doldurdu - Son Dakika
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Doğukan Sinik, performansıyla göz doldurdu

24.05.2022 12:39
Doğukan Sinik, performansıyla göz doldurdu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna yer alan Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Doğukan Sinik, bu sezon ligde 32 maçta forma giyip, 3 gol ve 7 asistle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna yer alan Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Doğukan Sinik, bu sezon ligde 32 maçta forma giyip, 3 gol ve 7 asistle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Fraport TAV Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda, kırmızı beyazlı takımdan aday kadroda yer alan tek futbolcu olan Doğukan Sinik, taraftarı gururlandırdı. Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'da performansıyla adından söz ettiren Doğukan Sinik, bu sezon ligde 32, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giydi. Lig maçlarında 2 bin 307 dakika sahada kalan genç futbolcu 3 gol attı, 7 asist yaptı. Ligin son haftalarındaki performansıyla taraftarın gönlünü kazanan Doğukan Sinik, milli takımla İtalya ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer aldı. Doğukan Sinik, milli formayı giydiği ilk maçta sonradan oyuna girip, 12 dakika sahada görev yaptı.


Doğukan Sinik, performansıyla göz doldurdu
Doğukan Sinik, performansıyla göz doldurdu
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Kaynak: DHA

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