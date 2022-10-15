Doğuş Özdemiroğlu: Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a kalmak - Son Dakika
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Doğuş Özdemiroğlu: Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a kalmak

15.10.2022 10:13
Doğuş Özdemiroğlu: Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a kalmak

açıklamalarda bulundu.

açıklamalarda bulundu. Yeni bir takım olduklarını ve beraber oynamaya alışmak için zamana ihtiyaç duyduklarını aktaran Özdemiroğlu, "Öncelikle geçen sene inşa ettiğimiz takım kimliğinin üstüne bir takım kurmayı amaçladık. Geçen seneden bazı oyuncular takımda kaldı. Giden oyuncuların yerine de eklemeler yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene içimizde bir ukte kaldı. 6 maçta 4 galibiyet alarak gruptan çıkamamıştık. Öncelikle Final-Four'a kalmak istiyoruz. Ligde de geçen sene çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Önemli deplasmanlardan önemli galibiyetler çıkardık. Ligde hedefimiz, ilk 6 sırada bitirmek ve sonrasında ev sahibi avantajıyla Play-Off'a girmek. Şu an yolun çok başındayız. Geçen sene olduğumuz durumdan da açıkçası uzaktayız özellikle savunma kısmında. Bundan dolayı biraz daha zamana ve birbirimizle oynamaya ihtiyacımız var" diye konuştu."ANADOLU EFES'TEN DAHA İSTEKLİ VE ENERJİK OLURSAK MAÇI KAZANABİLİRİZ"

Özdemiroğlu, yarın ligde oynayacakları Anadolu Efes maçıyla ilgili olarak ise "Anadolu Efes'in çok kaliteli oyuncuları var. Bu sene de iyi eklemeler yaptılar. 3'üncü Euroleague şampiyonluğu üzerine bir takım kurdular. Bu maçta da her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız. Geçen sene bir maçta onları yenmiştik. Bir maçta da ciddi bir fark yakalamış ve koruyamamıştık. Onlar da biraz yorgun gelecekler. Onlardan daha enerjik ve istekli olursak kazanabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğuş Özdemiroğlu: Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a kalmak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Doğuş Özdemiroğlu: Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a kalmak - Son Dakika
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