Doların 12 lirayı geçmesi ile birlikte kulüplerin mali durumu sıkıntıya düştü. Dar boğazda bulunan kulüpler euro ve dolar üzerinden anlaştığı futbolculara ödemelerde endişe duyuyor. Borçların büyük çoğunluğu da yabancı para cinsi üstünden ödeniyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet'e kurdaki dalgalanmayla ilgili görüşlerini anlattı. Çebi, "Sportif faaliyetleri, özellikle futbolu mali açıdan yönetebilmek çok daha zor hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın son divan toplantısında borcun 4.5 milyar lira olduğu açıklanmıştı. Kurdaki dalgalanma sebebiyle lira bazındaki borçlar da artış gösteriyor. Beşiktaş'ın borcunun 5 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.
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Son Dakika › Spor › Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi doların yükselmesiyle ilgili yorumda bulundu - Son Dakika Spor