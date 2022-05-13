Domagoj Vida, takımla birlikte çalıştı - Son Dakika
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Domagoj Vida, takımla birlikte çalıştı

13.05.2022 15:15
Domagoj Vida, takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı. Öte yandan Domagoj Vida, takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 18.15'te özel uçakla İzmir'e giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Domagoj Vida, takımla birlikte çalıştı
Domagoj Vida, takımla birlikte çalıştı
Domagoj Vida, takımla birlikte çalıştı

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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Domagoj Vida, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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