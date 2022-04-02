Domenec Torrent: "Son ana kadar elimizden gelen her şeyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fatih Karagümrük maçından sonra yaptığı açıklamada, geçen hafta kulüpte yaşanan gelişmelere değinerek, "Kulüpte karışık bir hafta geçirdik. Motivasyon olarak teknik ekibimiz ve sportif direktörümüzün motivasyonu üst seviyede. Son ana kadar elimizden gelen her şeyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Maçtan önce kulüpte karışık bir hafta geçirdik. Herhangi bir insanın meraklanması durumda ben ve sportif direktör motive miyiz diye. Çünkü ben Türkiye'deyim, her gün birçok yanlış haber çıkıyor. Önümüzdeki maçlarda ne olacak tabii ki bilmiyorum. Motivasyon olarak teknik ekibimiz ve sportif direktörümüzün motivasyonu üst seviyede. Bununla başlamak istedim, şüphe olmasın. Beni evimde belli bir şekilde eğittiler. Ne olursa olsun Galatasaray beni işe aldı. Biz yaptığımız işle ile ilgili eleştiri olabilir, son ana kadar elimizden gelen her şeyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir insan da pislik atmak istiyorsa tabii ki atmaya devam edebilir. Biz önümüzdeki maçı kazanmak çalışıyor olacağız" diye konuştu.

Maçla ilgili düşüncelerini aktaran Torrent, "Benim deneyim nedeniyle zor maç olacağını biliyordum. Milli takım döndükleri zaman oyuncuların belli şeyler başına geliyor. Çoğunluğu uzun yolcuklar yapıyorlar. Çok yorgun bir şekilde geliyorlar veya Feghouli ve Mustafa gibi sakatlanmış gibi gelebiliyorlar. Alex ve Taylan devre arasında yorulduklarını söylediler. O yüzden ilk 45 dakika için oyuncuların davranışlarından dolayı çok memnunum. İnanılmaz bir efor sarf etti oyuncular. Hepsini tebrik ederim. Bu tebriği aynı zamanda taraftarımızla ve kulübümüzle de paylaşmak isterim. Her gün gelişiyoruz ama yeterli değil asla. İniş çıkışlarımız oluyor. Sonraki maçta da düşüş yaşayabiliyoruz. Varmak istediğimiz nokta çok net. Oynadığımız şey de aşağı yukarı bu" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe derbisi yorumu

Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi için ise Domenec Torrent, "Hangi oyuncularımız oynayacak onu net bir şekilde bilmiyoruz. Bütün Türkiye ve Galatasaray için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Önceki çalıştırdığım birçok ülkede büyük derbilerde bulundum. Burada iki taraftarları için çok önemli bir maç. Şu an için 11'imiz kim olur bilmiyorum. Biliyorum ki kim oynarsa oynasın iyi bir şekilde mücadele edeceğiz. İlk önce Karagümrük maçına odaklandık. Fenerbahçe'yi de iyi bir şekilde analiz edeceğiz. Nasıl kazanmamız gerektiğini öğreneceğiz. Hiçbir maça berabere kalmak için çıkmıyoruz. Kazanmak için çıkıyoruz. Bir sınavdan 9 alabilirsiniz, rakip 9.5 alırsa kazmış olabilir. Çok iyi bir şekilde mücadele edeceğimizi biliyorum. Oyuncuların benden bile daha iyi biliyor. Fenerbahçe Stadı'nda ellerinden gelen ne varsa hepsini vereceklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu'nun durumuyla ilgili olarak ise, "Yarın testlerimizi yapacağız. Ondan sonra her gün gözden geçireceğiz. Bir sonraki maçta oynayabilecek mi oynayamayacak mı o şekilde karar vereceğiz. Sakatlıksa ne kadar sürede iyileşebilir, sakatlık değilse de rahatsız gibi bir şeyse nasıl yardımcı olabiliriz ona bakacağız. Yarın daha fazla bilgimiz olacak. Tıbbi testten geçmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Domenec Torrent, altyapıdaki oyuncuları da yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL