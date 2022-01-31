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Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu

31.01.2022 19:47
Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. İspanyol hocanın "Uzun süre kalacak mısın?" sorusuna verdiği "Teknik adamlar bavulları hep hazır yaşar" cevabı dikkat çekti.

Süper Lig'de kötü günlerden geçen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların başında çıktığı 4 maçı da kaybeden İspanyol çalıştırıcı, ayrılık sorusuna da ilginç bir yanıt verdi.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"KULÜBÜN BANA KARŞI SICAKLIĞI ÇOK GÜZEL"

"Teknik adamlar bavulları hep hazır yaşar. İşin gerçeği bu. Çünkü futbolda nedenlere değil, sonuca bakılır. Ben 'Sezon öncesi çalışmayacağım takım almam' diyordum. Ama bazı takımlara 'Hayır' diyemezsiniz. Galatasaray onlardan biri… Amacım uzun yıllar burada kalmak. Doğru işler yapmak için çalışıyoruz. Uzun yıllar kalırsak kulüp de memnun yaptığımız işlerden, biz de memnunuz demektir. Bazı yabancı teknik adamlar için çalıştığı yer fark etmez, 'Ha burada çalışmışım, ha şurada' derler. Ben böyle değilim. Aidiyet hissederim. Şu anda bu kadar sıkıntı olmasına karşın kulübün bana karşı sıcaklığı çok güzel.

"BU KULÜPTEN BAHSETTİĞİNİZDE BÜTÜN DÜNYA TANIYOR"

Galatasaray'ın teknik direktörü olmak, bir meydan okumadan ziyade, bir fırsat… Türkiye dışında Galatasaray'ın ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Türk futbolu, Türk takımı dediğinizde akla ilk Galatasaray geliyor. Başka kulüpler de var bilinen ama ilki Galatasaray. Bu kulüpten bahsettiğinizde bütün dünya tanıyor. Avrupa'da kupa kazanmış, 4 yıldızlı tek takım."

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Son Dakika Spor Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! 'Bavullar hazır' çıkışı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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