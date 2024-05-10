Dominic Thiem, 2024'te Tenis Kariyerine Son Verecek - Son Dakika
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Dominic Thiem, 2024'te Tenis Kariyerine Son Verecek

Dominic Thiem, 2024\'te Tenis Kariyerine Son Verecek

Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2024 yılında tenis kariyerine son vereceğini duyurdu. Thiem, el bileğinde yaşadığı sorunlar ve içindeki hisler nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Thiem, kariyerindeki en büyük başarıyı 2020 ABD Açık'ta elde ettiği grand slam şampiyonluğuyla yaşamıştı.

10.05.2024 14:55
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Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, sene sonunda kariyerine son vereceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 30 yaşındaki Thiem, "2024, tenisteki son yılım olacak. Bunun ilk nedeni, el bileğimde yaşadığım sorun. Tam olarak istediğim gibi değil. İkinci sebep ise bırakma kararıyla ilgili içimdeki his. Bu kararı çok uzun zamandır düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Mart 2020'de tek erkekler dünya sıralamasında 3. sıraya kadar yükselen Thiem, kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2020 ABD Açık'ta yaşadı.

Thiem, 2018 ve 2019 Fransa Açık, 2020 Avustralya Açık, 2019 ve 2020 ATP Finalleri'nde ise finale çıkma başarısı gösterdi.

Yaşadığı bilek sakatlıklarının etkisiyle son yıllarda zorlanan Thiem, dünya klasmanında 117. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dominic Thiem, 2024'te Tenis Kariyerine Son Verecek - Son Dakika

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